В Великобритании ответили на данные об ударах по России Storm Shadow

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Представитель британского премьер-министра Кира Стармера отказался комментировать сообщения о том, что ракеты Storm Shadow, произведенные в Великобритании, якобы были применены для удара вглубь российской территории. Об этом сообщает Guardian.
По данным издания, британские ракеты действительно могли быть использованы, однако в офисе премьера заявили, что не обсуждают оперативные вопросы и не комментируют подобные сообщения.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на западного чиновника, также сообщило, что Киев впервые применил Storm Shadow для нанесения удара по целям в России.
Некоторое время назад украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.
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Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на западного чиновника, также сообщило, что Киев впервые применил Storm Shadow для нанесения удара по целям в России.
Некоторое время назад украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.
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Мария Моисеева