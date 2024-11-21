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В Великобритании ответили на данные об ударах по России Storm Shadow

Представитель Стармера отказался комментировать применение Storm Shadow в России
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера отказался комментировать сообщения о том, что ракеты Storm Shadow, произведенные в Великобритании, якобы были применены для удара вглубь российской территории. Об этом сообщает Guardian.
По данным издания, британские ракеты действительно могли быть использованы, однако в офисе премьера заявили, что не обсуждают оперативные вопросы и не комментируют подобные сообщения.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на западного чиновника, также сообщило, что Киев впервые применил Storm Shadow для нанесения удара по целям в России.



Некоторое время назад украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.

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Рамзан Кадыров: ВСУ используют жителей Часова Яра как живой щит
21 ноября 2024, 02:40

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Артем Геодакян)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины используют жителей города Часов Яр в качестве «живого щита».
В своем Telegram-канале он сообщил, что в этом районе идут ожесточенные бои, а ВСУ размещают минометные установки вблизи жилых домов, стараясь укрыться за гражданским населением.

Кадыров обвинил украинскую армию в удержании мирных жителей в черте города для срыва российских наступательных операций.

По его словам, российские войска могли бы уничтожить позиции противника, но сделают это только после обеспечения безопасности гражданских.

Ранее «Радио 1» передавало о заявлении Пентагона о противопехотных минах для Украины. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Киев должен ответственно выбирать их расположение.

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Зеленский: нагнетание слухов о какой-то «особой опасности» помогает России
20 ноября 2024, 23:58

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможной угрозе, из-за которой в Киеве закрылись несколько посольств.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что панические настроения и информационное нагнетание лишь играют на руку России.

«Было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то пересылаемые панические сообщения — все это только России же и помогает», — заявил Зеленский.
Президент также призвал украинцев не поддаваться эмоциям и не позволять манипулировать собой в сложившейся ситуации.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости сохранять спокойствие и единство, чтобы противостоять провокациям.

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Появилось видео ударов ВСУ британскими ракетами по Курской области
ВСУ опубликовали кадры корректировки дроном удара Storm Shadow по Марьино
20 ноября 2024, 23:40

Фото: iStock/

Украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России. Эти кадры появились в Telegram-канале «МИГ России».
События разворачивались в поселке Марьино Рыльского района Курской области. На видео можно увидеть, как дрон ВСУ помогает направлять ракеты, после чего происходят взрывы, сопровождаемые густыми клубами дыма. Информация о последствиях удара пока не уточняется.

Ранее представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления.

Также известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских.

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Рогов: ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
20 ноября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные движутся в сторону населенного пункта Времевка запорожского направления, рассказал «Соловьев Live» представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Запорожский фронт — тут есть подвижки. Времевское направление скоро поменяет название: становится Велико-Новоселовским. К Времевке все ближе подходит фронт, этот фронт даже обходит ее с севера. Степной простор позволяет наступать не только с юга на север, но и с востока на запад», — прокомментировал председатель движения «Мы вместе с Россией».
Чиновник добавил, что российские войска проламывают оборону противника.

Перед этим сообщалось, что под Белгородом в результате атаки со стороны Украины пострадала 15-летняя девушка-подросток. Ребенка отвезли в больницу.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Гладков: девушка-подросток пострадала при атаке дрона ВСУ под Белгородом
20 ноября 2024, 22:29

Фото: istockphoto/dk_photos

Девушка-подросток в возрасте 15 лет пострадала при атаке трех дронов со стороны Украины, ударивших по населенному пункту Стригуны под Белгородом, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Чиновник отметил, что родители доставили ребенка в больницу. У пострадавшей, со слов губернатора, закрытая черепно-мозговая травма, а также баротравма и ушиб коленного сустава.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно обстреливает приграничные российские территории. Боевики ВСУ выбирают в качестве целей мирное население. По оценкам экспертов, таким образом Киев компенсирует свои потери на поле боя.

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«Нам лгут?»: на Украине поблагодарили журналиста Карлсона за правду об СВО
Диана Панченко: украинцам хотят внушить, что Трамп тоже хочет эскалации
20 ноября 2024, 21:34

Такер Карлсон (Фото:kremlin.ru)

Украинская власть хочет внушить людям, что действующий президент США Джо Байден принимал решение разрешить Киеву бить ракетами ATACMS по РФ вместе с республиканцем Дональдом Трампом.
Об этом написала в соцсетях журналистка Диана Панченко. Она поблагодарила своего американского коллегу Такера Карлсона, заявившего, что этот шаг Вашингтона грозит гибелью самим американцам и обвинил в этом текущего хозяина Белого дома.

«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — гласит пост Панченко.
Дональд Трамп приступит к своим обязанностям 20 января после инаугурации. Одним из его предвыборных обещаний было остановить украинский конфликт.

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#украина
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#сво
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В МИД обратили внимание на заявление о «тысячелетии» конфликта РФ и Украины
Захарова: в МИД Австрии заявили, что конфликт России и Украины длится тысячу лет
20 ноября 2024, 21:21

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга. Ролик опубликован в ее Telegram-канале.
По словам Шалленберга, украинский конфликт якобы длится тысячу лет.




«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — отреагировала Захарова на данную оговорку.

До этого Шалленберг назвал условие завершения противостояния на Украине. Министр утверждает, что для этого необходима поддержка новой администрации президента Соединенных Штатов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ВСУ заявили о нехватке живой силы и опытного командования
NYT: в ВСУ заявили о нехватке боевых пехотинцев и опытных командиров
20 ноября 2024, 20:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

У боевиков ВСУ острая нехватка боевых пехотинцев и опытного командования, чтобы вести в бой новобранцев, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военнослужащих.
Отмечено, что дефицит истощил оборону Украины, а это в свою очередь привело к «самым большим успехам» бойцов ВС РФ с начала спецоперации. Капитан ВСУ Вячеслав подчеркнул измотанность украинских бригад, которые уже долго воюют.

Также сказано, что у ВСУ имеется нехватка оружия большой и средней дальности. К примеру, боевики отмечают, что интенсивность артиллерии со стороны Украины снижена.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по исторической усадьбе под Курском.

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В США заявили, что Россия имеет право бить по НАТО
Полковник Уилкерсон: у РФ есть все права бить по альянсу НАТО
20 ноября 2024, 20:19

Фото: istockphoto/zim286

Россия имеет право бить по НАТО, поскольку альянс стал участником конфликта на Украине после того, как американский президент Джо Байден разрешил бить вооружениями США по российским территориям. Такое мнение журналистам ТАСС озвучил отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон.
«Для запуска этих ракет требуются данные спутников США и НАТО и/или их личный состав. Следовательно, НАТО вступила в войну. Таким образом, у России теперь есть все права атаковать цели НАТО. Это в рамках международного права», — прокомментировал офицер.
В Минобороны РФ заявляли, что ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS. При этом в МИД России отметили, что читали в западных СМИ о разрешении Штатов Киеву бить дальнобойными вооружениями, однако официального подтверждения тому нет.

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#новости
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