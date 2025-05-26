Мерц сделал неожиданное заявление о поставках Украине

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин более не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия. В середине текущего месяца политик говорил, что ФРГ не собирается поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Мерц отмечал, что такое решение потребует обучения военных в течение длительного времени.
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«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения», — говорил тогда Мерц журналистам ZDF.Канцлер подчеркивал, что изначально немецкой стороне не стоило вести в публичной плоскости дискуссии о поставках крылатых ракет.
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Никита Кротов