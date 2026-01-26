Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

26 января 2026, 07:59

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 25 на 26 января. Они перехватили 40 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.