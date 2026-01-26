ПВО отразила воздушную атаку ВСУ в Ростовской области
В Ростовской области силы противовоздушной обороны РФ отразили воздушную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что налет украинских БПЛА произошёл вчера вечером и продолжился в ночь на 26 января. ПВО успешно перехватила и уничтожила дроны в городе Каменске-Шахтинском.
Информация о последствиях на земле в настоящий момент уточняется. Слюсарь призвал местных жителей быть осторожными, поскольку беспилотная опасность в регионе все еще сохраняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Славянске-на-Кубани из-за падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов пострадал один человек и произошли возгорания на территории двух предприятий. Также обломки украинских БПЛА повредили три частных дома.
