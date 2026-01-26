Мирошник назвал цель новых ударов ВСУ по России

26 января 2026, 09:19

Мирошник: Новые удары ВСУ по России нацелены на срыв переговоров в ОАЭ

Фото: iStock/Alex Kochev

Новые удары ВСУ по России нацелены на срыв трехсторонних переговоров в ОАЭ. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передают «Известия».