Мирошник назвал цель новых ударов ВСУ по России
Новые удары ВСУ по России нацелены на срыв трехсторонних переговоров в ОАЭ. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, передают «Известия».
По его словам, действия Украины и Европы носят скоординированный характер и нацелены на то, чтобы избежать урегулирования конфликта. Мирошник отметил, что Евросоюз не стремится к прямому диалогу между Россией и США и намерен принять участие в переговорном процессе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
