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В Суджанском районе Курской области Вооружённые силы Украины сожгли десятки деревень, разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 социальных объектов соцсферы. Кроме того, украинские военные устроили пыточные камеры в домах жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
По его словам, украинские военные создали концлагеря, в которых находятся более 1100 мирных граждан.
Он добавил, что на территорию Украины угнаны и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн зерна похищено со складов.
Иванов отметил, что разрушено или повреждено 1112 километров автомобильных дорог, что составляет 12% всех дорог Курской области, и 36 мостов.
Депутат Госдумы добавил, что в Курской области ВСУ «заплатила высокую цену»: 39 460 убиты, уничтожено 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили 12 бригад боевиков ВСУ в курском приграничье.
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«Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос», – приводит слова депутата РИА Новости.
Он добавил, что на территорию Украины угнаны и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн зерна похищено со складов.
Иванов отметил, что разрушено или повреждено 1112 километров автомобильных дорог, что составляет 12% всех дорог Курской области, и 36 мостов.
Депутат Госдумы добавил, что в Курской области ВСУ «заплатила высокую цену»: 39 460 убиты, уничтожено 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили 12 бригад боевиков ВСУ в курском приграничье.
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Анастасия Ларина