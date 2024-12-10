До 160 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился четырех самоходок, а также бронемашины HMMWV.