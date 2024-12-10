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При помощи страйкбольного оружия ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) разоружили боевиков ВСУ в 2014 году. Об этом рассказал WarGonzo доброволец, чей позывной Сеня.
«Оружия на всех не хватало. Чтобы для них [солдат ВСУ] это выглядело внушительно, мы взяли [страйкбольные ружья]. (...) Когда вышел [украинский] офицер, он перепуганный сказал: «Я не пойму, где вы все это оружие взяли», — пояснил экс-военнослужащий в беседе с автором WarGonzo военкором Семеном Пеговым.По словам добровольца, у разоруженного противника насчитывалось примерно 280 единиц живой силы.
Перед этим в Минобороны РФ назвали суточные потери боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток».
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Никита Кротов