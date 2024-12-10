Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Убит отвечавший за вторжение на Курск подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Евгений Поддубный.
Подробности об обстоятельствах гибели подполковника пока не раскрываются.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
Ранее стало известно, что российские военные освободили еще один населенный пункт, а также успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция
ВС РФ освободили от ВСУ село в российском регионе
Над российским регионом сбили ракету ВСУ
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
Ранее стало известно, что российские военные освободили еще один населенный пункт, а также успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция
ВС РФ освободили от ВСУ село в российском регионе
Над российским регионом сбили ракету ВСУ
Дарья Осипова