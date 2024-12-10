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Минометный удар по украинским диверсантам нанесли разведчики в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«…Наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ», — пояснил собеседник.Перед этим в Минобороны России докладывали, что российские военные нанесли поражение 12 бригадам противника в Курской области.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан на протяжении восьми лет. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины.
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