Минобороны России сообщило о продвижении в Донецкой области
Министерство обороны Российской Федерации в рамках ежедневного сводного бюллетеня сообщило о продвижении своих вооруженных формирований на территории Донецкой области. Согласно официальному заявлению, подразделениям российской армии удалось взять под полный оперативный контроль населенные пункты Клебан-Бык и Среднее.
Как уточняет оборонное ведомство, операция по установлению контроля над селом Среднее была проведена военнослужащими группировки «Запад». Населённый пункт Клебан-Бык, согласно той же сводке, был взят подразделениями группировки войск «Юг».
Сообщается, что действия военных были успешными. Ситуация в районе упомянутых населенных пунктов остается напряженной, боевые действия в данном регионе продолжаются.
Ранее сообщалось, что ВСУ вывели элитные бригады в тыл с харьковского направления. 92-я и 82-я отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 47-я отдельная механизированная бригада были выведены с целью доукомплектования их личным составом и вооружением.
