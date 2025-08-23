Достижения.рф

Новое подразделение наемников из Латинской Америки появилось в ВСУ

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Новое подразделение наемников из стран Латинской Америки «Специальная латинская бригада» (СЛБ) появилось в ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.



На странице подразделения в социальной сети X указано, что «Специальная латинская бригада» представляет собой новое формирование, состоящее из латиноамериканских и испаноговорящих наемников.

Один из логотипов содержит название подразделения на английском и украинском языках. На нем также изображен орел в цветах украинского флага и сова.

Ранее стало известно, что Киев начал вербовать латиноамериканцев в ВСУ, заманивая деньгами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

