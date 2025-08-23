Келлог и личный духовный советник Трампа посетят Украину в ближайшие дни
Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс и спецпосланник Кит Келлог посетят Украину. Об этом Бернс написал на своей странице в соцсети X.
Дипломат намерен посетить страну в течение следующих двух дней и провести встречу с руководством. Бернс же объявил о своем прибытии на Украину из Южной Кореи.
Марк Бернс уже бывал в Киеве в марте этого года. В тот раз духовный советник Трампа приезжал по приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Его задача заключалась в том, чтобы помочь украинским властям донести до Белого дома свою позицию по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
