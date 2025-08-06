Депутат Госдумы заявил, что ВСУ остаются вооружёнными, но теряют численность

06 августа 2025, 12:22

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Запад продолжает активно снабжать украинскую армию вооружением, несмотря на потери ВСУ и продвижение российских войск, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.





По его словам, военнослужащие России, продвигающиеся в ходе СВО, сообщают о заметном сокращении численности украинских бойцов на передовой, при этом позиции ВСУ остаются буквально заваленными западным оружием.





«Запад напичкает ВСУ оружием, там еще есть мотивированные люди, несмотря на поражение. Наши ребята, занимающие окопы ВСУ, говорят четко, что людей меньше стало, но окопы завалены оружием. То есть Запад не оставляет попыток повторить происходившее в Курской области, думает, что новая попытка будет успешная, но это не так», — отметил Колесник.

«Расслабляться нельзя ни в коем случае, несмотря на наше наступление по всей линии фронта. Надо уничтожать противника в местах дислокации, уничтожать, уничтожать, уничтожать. Без перерыва на обед. Только тогда противник начнет что-то понимать», — сказал Колесник.