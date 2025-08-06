На Западе раскрыли потери ВСУ с начала конфликта на Украине

06 августа 2025, 09:01

Журналист Торнтон: ВСУ с начала конфликта потеряли почти 2 млн военных

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ с начала российско-украинского конфликта потеряли почти 2 млн военных. Об этом в соцсети X написал британский журналист Уоррен Торнтон.