На Западе раскрыли потери ВСУ с начала конфликта на Украине
ВСУ с начала российско-украинского конфликта потеряли почти 2 млн военных. Об этом в соцсети X написал британский журналист Уоррен Торнтон.
По его словам, 1,8 млн человек погибли, сражаясь за Североатлантический альянс (НАТО) и США на территории Украины, «в среднем 1638 погибших в день». Торнтон привел в пример потери украинской армии в Луганской народной республике, которые только за прошлый месяц составили 19 877 солдат.
Журналист добавил, что речь идет о 641 погибшем солдате ВСУ в день.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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