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Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России остановили наступление колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, уничтожив девять единиц вражеской военной техники, сообщает Минобороны РФ.
Среди уничтоженной техники — бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV, а также подразделение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также сообщается, что российским морпехам удалось захватить два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV, противоминную машину Cougar и взять в плен несколько военнослужащих противника.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа с целью захвата территории, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.
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Елена Перлова