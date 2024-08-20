Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие

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При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавший получил минно-взрывную травму в результате атаки дрона. С осколочными ранениями лица и ног мужчину доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Медицинские специалисты проводят необходимые обследования и оказывают ему всю необходимую помощь.
В результате обстрела в том же селе также были повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, а рядом стоящий легковой автомобиль был посечен осколками.
Кроме того, в селе Грушевка Волоконовского района временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. В районе поселка Октябрьский была повреждена легковая машина, у которой пострадали фары, бампер и капот.
Гладков добавил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа также подверглись обстрелам. В поселке Горьковский частично разрушен частный дом, а в селе Безымено сгорел дом в результате попадания боеприпаса.
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В результате обстрела в том же селе также были повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, а рядом стоящий легковой автомобиль был посечен осколками.
Кроме того, в селе Грушевка Волоконовского района временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. В районе поселка Октябрьский была повреждена легковая машина, у которой пострадали фары, бампер и капот.
Гладков добавил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа также подверглись обстрелам. В поселке Горьковский частично разрушен частный дом, а в селе Безымено сгорел дом в результате попадания боеприпаса.
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Елена Перлова