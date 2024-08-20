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Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие

Гладков: При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
20 августа 2024, 03:10
Фото: istock/:aapsky

Фото: istock/:aapsky

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавший получил минно-взрывную травму в результате атаки дрона. С осколочными ранениями лица и ног мужчину доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Медицинские специалисты проводят необходимые обследования и оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате обстрела в том же селе также были повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, а рядом стоящий легковой автомобиль был посечен осколками.



Кроме того, в селе Грушевка Волоконовского района временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. В районе поселка Октябрьский была повреждена легковая машина, у которой пострадали фары, бампер и капот.

Гладков добавил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа также подверглись обстрелам. В поселке Горьковский частично разрушен частный дом, а в селе Безымено сгорел дом в результате попадания боеприпаса.

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«Под Покровском ад»: «Отважные» прорвали фронт и берут Мариновку
Военкоры Русской Весны: «Отважные» прорвали фронт и берут Мариновку
20 августа 2024, 02:58

Фото: Минобороны РФ

На Покровском направлении боевые действия достигают нового уровня интенсивности. Группировка войск «Центр» под командованием генерала Мордвичева продолжает успешный прорыв фронта, освободив пять населённых пунктов за прошлые сутки и перерезав трассу М30 (участок Е50).
Сейчас российские войска почти полностью заняли Мариновку и штурмуют терикон, подходя к Селидово, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские боевики, пытаясь осветить ситуацию, публикуют свои карты и сообщения о новой волне наступлений. Они описывают текущую ситуацию как «ад», отмечая, что российские силы контролируют опорный пункт к востоку от Мариновки и активно продвигаются в сторону самого села.

Сообщения из Камышевки свидетельствуют о том, что ситуация в этой зоне также остаётся напряжённой, с плотными боями в «серой зоне». В условиях постоянных атак и стремительного продвижения российских войск, украинские силы испытывают значительное давление, и фронтовая линия продолжает меняться в пользу наступающих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

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В Курской области замечены белорусские нацисты, воюющие за ВСУ
Украинские СМИ показали под Курском танк с бело-красно-белым флагом
20 августа 2024, 02:51

Фото: istock/Dmitry Andreev

В Курской области зафиксированы случаи участия белорусских боевиков в составе украинских вооруженных сил. Украинские СМИ распространяют изображение танка с бело-красно-белым флагом, движущегося по дороге среди жилых домов.
Согласно информации, опубликованной на социальных платформах, боевики принадлежат к подразделению «Тур» и являются беглыми белорусами, воюющими в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Эти кадры были активно разосланы в украинских информационных источниках, стремящихся создать напряженность между братскими народами и подчеркнуть участие белорусских нацистов в боевых действиях против России.

По словам местных источников, данное видео вызывает озабоченность и вопросы о мотивах и целях таких действий, а также может быть частью информационной войны, направленной на усиление раскола и конфликтов среди соседних стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

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#операция
#ограничения
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#владимир зеленский
#всу
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Куряне-добровольцы вывозят людей из зоны бедствия, несмотря на разрушенные мосты
Из Глушковского района продолжается эвакуация несмотря на разрушенные переправы
20 августа 2024, 02:43

Фото: istock/shironosov

Эвакуация из Глушковского района Курской области продолжается, несмотря на разрушенные переправы и сложные условия. Местные жители, в том числе добровольцы, активно помогают в спасении тех, кто не успел эвакуироваться самостоятельно.
После масштабного вторжения ВСУ в регион, жители Глушковского района продемонстрировали героизм и взаимовыручку. Многие из них, несмотря на опасности, решили остаться и помогать другим. Куряне-добровольцы, среди которых и молодежь, и пожилые люди, устраивают переправы и организуют помощь тем, кто оказался в зоне риска.

В Рыльске, ставшем перевалочной базой для эвакуированных, корреспонденты Readovka встретили пожилую пару, которую военные несколько дней уговаривали покинуть опасную зону. Старики, несмотря на угрозу, хотели остаться в своем доме. В итоге, после обрушения мостов, их переправили на лодке через реку Сейм.
Молодежь района сформировала добровольные группы, активно помогая в эвакуации. Знание местности и рек позволило им эффективно организовать спасение земляков.

В числе героев и Ирина, жена военнослужащего, работающая водителем такси. С начала вторжения она бесплатно принимает заявки на эвакуацию и вывозит людей в безопасные места. Несмотря на риски, связанные с обстрелами и преследованием дронов, Ирина продолжает выполнять свою миссию, демонстрируя невероятное мужество и преданность.

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Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском
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#всу
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Алаудинов раскрыл потери техники ВСУ в Курской области за сутки
Алаудинов: «Ахмат» уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 02:28

Фото: Минобороны РФ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за последние сутки бойцы его подразделения уничтожили более 10 единиц техники ВСУ в Курской области.
В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Алаудинов уточнил, что среди уничтоженной техники оказались четыре боевые бронированные машины (ББМ), один танк и несколько пикапов. Кроме того, он отметил значительные потери среди пехоты противника.

Алаудинов также затронул вопрос использования ВСУ детей в качестве живого щита, заявив, что украинские военные заняли первый этаж детского дома в Курской области и поместили там детей и преподавателей. По его словам, это действие является частью их тактики в данной операции.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

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#танк
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ВСУ предупредили о «фатальном решении» в Курской области
Times: ВСУ будет тяжело отступать из Курской области
20 августа 2024, 02:25

Наступление Украины в Курской области может обернуться для Киева значительными потерями из-за проблем с логистикой и путями отхода, сообщает журналист Times Майкл Эванс.
Эванс подчеркивает, что в случае активизации российских бомбардировщиков и артиллерии обстрел линий снабжения может создать для ВСУ серьезные проблемы.

«Отход под огнем или без стратегии может оказаться фатальным для Киева», — предупреждает автор статьи.

Наступление украинских войск началось 6 августа в 5:30 утра с целью захвата территории в Курской области, однако продвижение было остановлено, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны России сообщает, что за время боевых действий в Курской области ВСУ понесли потери до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танков.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет провокационные атаки, включая стрельбу по гражданским объектам. Он пообещал, что Россия даст достойный ответ и выполнит все поставленные перед ней задачи.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан.

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Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском

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Командир «Ахмата»: ВСУ использовали живой щит из детей в детдоме под Курском
Алаудинов: ВСУ заняли этаж детдома в Курской области и сделали из детей щит
20 августа 2024, 02:09

Фото: istock/azerberber

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве живого щита. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов рассказал, что украинские военные заняли первый этаж детского дома, разместив там свои позиции, в то время как детей и преподавателей вынудили находиться на втором этаже, фактически используя их как защиту от возможных атак.

«Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов.
Ранее Алаудинов также сообщил о подготовке ВСУ к новой атаке на курском направлении, отмечая, что украинские войска начали передислокацию, чтобы попытаться зайти с другой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

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«Расстреляны в упор, в затылок»: командир «Ахмата» рассказал как ВСУ убивают мирных
Алаудинов прокомментировал кадры с расстрелянными в упор мирными жителями
20 августа 2024, 00:46

istock/Gennadiy Kravchenko

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что получил фотографии, на которых запечатлены расстрелы мирных жителей Курской области. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на своем Telegram-канале.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор, в голову, в затылок. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — сказал Алаудинов, выражая глубокую скорбь по поводу случившегося.
Алаудинов подчеркнул, что российские бойцы отомстят за каждого убитого мирного жителя, и принес соболезнования семьям погибших.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на Курскую область началась из-за промедления Запада в снятии ограничений на применение оружия на территории России. Он также отметил, что если бы такие ограничения были сняты, операция в Курской области не была бы необходима, как сообщает «Национальная служба новостей».

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#атака
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Морпехи устроили засаду ВСУ под Курском
Морпехм устроили засаду колонне техники ВСУ в Курской области
20 августа 2024, 00:36

Российские морские пехотинцы устроили засаду колонне техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом военному корреспонденту RT Александру Яремчуку рассказали бойцы с позывными «Бык» и «Балу».
По словам морпехов, они подпустили украинских военнослужащих на дистанцию 150-200 метров, чтобы максимально эффективно провести атаку.

«Прямо впритык! Потому что чем ближе к нам противник, тем меньше вероятность, что он сможет навести артиллерию. Они теряются, когда в них стреляют с двух флангов: они не понимают, куда стрелять, куда бежать», — поделился один из бойцов.
В результате спланированной операции морпехи сумели обездвижить колонну ВСУ, установив мины на ее пути, после чего открыли огонь по украинской пехоте.

Напомним, что 6 августа Курская область подверглась массированной атаке ВСУ. Украинские войска обстреляли приграничный город Суджу и начали штурм государственной границы России, временно заняв ряд населенных пунктов.

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#всу
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#лукашенко
#курская область
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«Гибнут бесполезно»: Лукашенко высказался об атаке ВСУ на Курскую область
Лукашенко: идущие на Курскую область украинцы заранее прощались с родственниками
20 августа 2024, 00:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские военнослужащие, задействованные в атаке на Курскую область России, заранее попрощались с родственниками, осознавая обреченность своего плана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия», полная версия которого была показана на белорусском телеканале «Беларусь 1».
«Когда они под Курском наступали, все украинцы звонили домой и прощались с родственниками. Те, кто шли на Курск, попрощались с родными. Зачем вы бросаете этих людей? Они же гибнут бесполезно, понимая бесперспективность», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что более 70 процентов украинцев ненавидят Зеленского, потому что он «обещал одно, а делает другое». По словам Лукашенко, для нападения на Курскую область Киев собрал наиболее подготовленных бойцов со всей линии фронта, однако он уверен, что российские военные «снесут» украинские подразделения.

«Встает вопрос: зачем украинцы туда зашли? Чтобы похоронить своих лучших бойцов?» — добавил Лукашенко.
Напомним, что 6 августа в 5:30 утра украинские подразделения перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ на 19 августа, украинские войска потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.

Президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели России будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

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