Наемник из Колумбии приехал на Украину, чтобы охранять здания, но попал на фронт

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Экс-сотрудник полиции Анхель Карденас Монтилла планировал охранять здания на Украине. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что пленный прочел объявление в TikTok о наборе наемников и решил откликнуться, так как ему крайне нужны деньги. Он согласился поучаствовать в боевых действиях на стороне украинской армии за 120 тысяч гривен.
По словам колумбийского наемника, основная его задача, согласно объявлению, состояла в охране зданий. Однако когда он прибыл на место, то понял, что он находится на линии боевого соприкосновения.
Какие объекты необходимо было охранять, мужчина объяснить не смог, но уточнил, что наниматели выдали ему форму и оружие.
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По словам колумбийского наемника, основная его задача, согласно объявлению, состояла в охране зданий. Однако когда он прибыл на место, то понял, что он находится на линии боевого соприкосновения.
Какие объекты необходимо было охранять, мужчина объяснить не смог, но уточнил, что наниматели выдали ему форму и оружие.
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Екатерина Коршунова