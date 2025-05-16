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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что заявления Владимира Зеленского о Крыме и других новых регионах РФ являются демагогией. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима», — сказал Ивлев агентству.
Свое заявление депутат сделал после слов Зеленского на пресс-конференции в Анкаре. В ходе нее глава киевского режима утверждал, что Крым является украинским полуостровом, а страна никогда юридически не признает принадлежность территории к РФ.
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