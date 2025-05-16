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Депутат Ивлев: заявления Зеленского о Крыме являются демагогией

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что заявления Владимира Зеленского о Крыме и других новых регионах РФ являются демагогией. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима», — сказал Ивлев агентству.

Свое заявление депутат сделал после слов Зеленского на пресс-конференции в Анкаре. В ходе нее глава киевского режима утверждал, что Крым является украинским полуостровом, а страна никогда юридически не признает принадлежность территории к РФ.

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Пленный Бобров: Украина обманывает иностранных наемников с зарплатой
16 мая 2025, 06:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина обманывает с выплатами иностранных наемников, которые воюют на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного из 517-го отдельного батальона «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ Боброва Алексея.
«Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую», — рассказал военный агентству.

Бобров отметил, что в числе наемников, воюющих на стороне Украины, есть граждане из США, Европы и Колумбии. При этом о последних отзываются как о хороших солдатах. Сам Бобров опроверг данный факт и уточнил, что наемники из латиноамериканской страны желают поскорее отбыть контракт и уехать. Об обмане с выплатами пленному рассказали, когда он перевозил восемь раненых колумбийских бойцов.

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Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожено шесть БПЛА ВСУ
16 мая 2025, 06:07

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 16 мая над морем в акватории Севастополя было уничтожено шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Развожаев напомним жителям, что не нужно снимать работу ПВО по вражеским целям. К тому же гражданам следует доверять информации только из официальных источников.

Ранее «Радио 1» писало о российских солдатах на красноармейском (покровском) направлении, которые два месяца пребывали в тылу ВСУ и остались незамеченными.

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Пушилин рассказал, чего ждёт Россия от Украины
Пушилин: РФ нужен полноценный мир на Украине
16 мая 2025, 00:54

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

России нужен полноценный мир на Украине, а не 30-дневное перемирие, за которое Киев сможет перевооружиться и перегруппироваться. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
«Если говорить со стороны дипломатического урегулирования, то нам нужен полноценный, гарантированный мир с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент», — сказал Пушилин в беседе с RT.

По его словам, ВСУ на сегодняшний день находятся не в самом лучшем положении, именно поэтому украинская сторона настойчиво призывает к 30-дневному перемирию.

За это время киевский режим сможет перегруппироваться, а также получить дополнительное оружие, уверен Пушилин.

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США раскрыли свои ожидания от переговоров России и Украины
Рубио: США надеются, что Россия согласится на всеобъемлющее прекращение огня
15 мая 2025, 21:27

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американская сторона надеется, что Россия согласится на «всеобъемлющее прекращение огня» на Украине. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры», — прокомментировал он.

Российский президент Владимир Путин предложил Украине продолжить переговоры без всяких условий 15 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в переговорах должна учитываться текущая ситуация.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла Владимира Зеленского в затягивании переговоров.

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Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговоров
Захарова: российская делегация в Турции ждет, пока Зеленский навыступается
15 мая 2025, 20:49

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский затягивает переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Соответствующая публикация есть в ее Telegram-канале.
«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала дипломат.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин отмечал, что украинская делегация будет в Стамбуле в четверг поздно вечером.

Президент России Владимир Путин предложил Киеву продолжить прямые переговоры без всяких условий 15 мая. Москва отмечала, что никогда не отказывалась от диалога с Украиной.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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