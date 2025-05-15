США раскрыли свои ожидания от переговоров России и Украины

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Американская сторона надеется, что Россия согласится на «всеобъемлющее прекращение огня» на Украине. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры», — прокомментировал он.
Российский президент Владимир Путин предложил Украине продолжить переговоры без всяких условий 15 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в переговорах должна учитываться текущая ситуация.
Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла Владимира Зеленского в затягивании переговоров.
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Никита Кротов