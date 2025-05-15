Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговоров

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский затягивает переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Соответствующая публикация есть в ее Telegram-канале.
«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала дипломат.
Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин отмечал, что украинская делегация будет в Стамбуле в четверг поздно вечером.
Президент России Владимир Путин предложил Киеву продолжить прямые переговоры без всяких условий 15 мая. Москва отмечала, что никогда не отказывалась от диалога с Украиной.
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