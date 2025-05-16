Пушилин рассказал, чего ждёт Россия от Украины

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
России нужен полноценный мир на Украине, а не 30-дневное перемирие, за которое Киев сможет перевооружиться и перегруппироваться. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
«Если говорить со стороны дипломатического урегулирования, то нам нужен полноценный, гарантированный мир с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент», — сказал Пушилин в беседе с RT.
По его словам, ВСУ на сегодняшний день находятся не в самом лучшем положении, именно поэтому украинская сторона настойчиво призывает к 30-дневному перемирию.
За это время киевский режим сможет перегруппироваться, а также получить дополнительное оружие, уверен Пушилин.
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