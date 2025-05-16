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Пушилин рассказал, чего ждёт Россия от Украины

Пушилин: РФ нужен полноценный мир на Украине
Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

России нужен полноценный мир на Украине, а не 30-дневное перемирие, за которое Киев сможет перевооружиться и перегруппироваться. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
«Если говорить со стороны дипломатического урегулирования, то нам нужен полноценный, гарантированный мир с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент», — сказал Пушилин в беседе с RT.

По его словам, ВСУ на сегодняшний день находятся не в самом лучшем положении, именно поэтому украинская сторона настойчиво призывает к 30-дневному перемирию.

За это время киевский режим сможет перегруппироваться, а также получить дополнительное оружие, уверен Пушилин.

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#пушилин
США раскрыли свои ожидания от переговоров России и Украины
Рубио: США надеются, что Россия согласится на всеобъемлющее прекращение огня
15 мая 2025, 21:27

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Американская сторона надеется, что Россия согласится на «всеобъемлющее прекращение огня» на Украине. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры», — прокомментировал он.

Российский президент Владимир Путин предложил Украине продолжить переговоры без всяких условий 15 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в переговорах должна учитываться текущая ситуация.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла Владимира Зеленского в затягивании переговоров.

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Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговоров
Захарова: российская делегация в Турции ждет, пока Зеленский навыступается
15 мая 2025, 20:49

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский затягивает переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Соответствующая публикация есть в ее Telegram-канале.
«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала дипломат.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин отмечал, что украинская делегация будет в Стамбуле в четверг поздно вечером.

Президент России Владимир Путин предложил Киеву продолжить прямые переговоры без всяких условий 15 мая. Москва отмечала, что никогда не отказывалась от диалога с Украиной.

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#россия
#украина
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Общественный совет программы «Герои Подмосковья» допустил к тестированию всех подавших заявки
Общественный совет программы «Герои Подмосковья» подвёл итоги её первого этапа
15 мая 2025, 20:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Заявки на участие в региональной программе «Герои Подмосковья» подали около 2,5 тыс. человек. Это действующие участники и ветераны СВО. Первый этап отбора завершился 30 апреля. Его итоги подвели на втором заседании Общественного совета образовательной программы.
В совет входят четыре Героя России, общественные деятели, военные корреспонденты, офицеры спецподразделений, депутаты Госдумы и представители духовенства. Совет будет принимать решение об окончательном включении кандидатов в проект.

В числе тех, кто подал заявки, – более 800 человек, проявивших себя в бою и отмеченных высокими государственными наградами.
«Приём заявок завершен, получено около 2,5 тыс. анкет. У нас порядка 1,1 тыс. действующих участников СВО и около тысячи ветеранов. Среди тех, кто хочет присоединиться к программе, – три Героя России. Также заявки подали 55 женщин. В основном это кандидаты из Московской области, но есть и участники из других регионов – ДНР, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Ростовской областей. Всего 67 субъектов, включая Подмосковье», – рассказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.
Она пояснила, что после тестирования начнётся этап собеседований. В конце июня члены Общественного совета определят победителей, которые пройдут обучение и стажировку до сентября будущего года.

Многие желающие участвовать в программе сейчас находятся на передовой. Поэтому совет с пониманием отнёсся к техническим неточностям при заполнении анкет. В ходе заседания члены совета проголосовали за возможность допуска к этапу тестирования всех, кто подал заявки, а также за назначение дополнительных дней для его прохождения – 26-29 мая.
«Изучив ситуацию, а также предъявленные к участникам критерии, Общественный совет выступил с инициативой предоставить кандидатам возможность продолжить участие в программе и перейти на следующий этап, где предстоит решение тестовых заданий», – рассказал зампред Общественного совета программы «Герои Подмосковья», заместитель командира 45-й бригады спецназа подполковник Андрей Фролов.
Он добавил, что программа позволяет получить опыт, самореализоваться, повысить свои навыки в сфере, где планируется дальнейшее трудоустройство, в управленческой деятельности. Цель – получить грамотных специалистов. Как отметил Фролов, члены Общественного совета готовы работать индивидуально с каждым, отвечать на все вопросы.

Задания для второго этапа, который проходит онлайн, были разработаны ВШГУ РАНХиГС.
«Тестирование непростое, в нём – около 200 вопросов. Участникам предстоит сложная работа. Наша задача – обеспечить наших героев достойной работой. Кому-то нужно будет переучиться, кому-то просто требуется наставник. Мы поддержим ребят. Они должны знать, что их возвращения ждут», – подчеркнул член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», депутат Госдумы Сергей Колунов.
Программа «Герои Подмосковья» – это продолжение федерального проекта «Время героев». Она стартовала в марте по поручению президента. Цель – подготовка компетентных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, в госкомпаниях. Общественный совет программы возглавляет губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#спецоперация
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Политолог раскрыл, чего ждать от переговоров между РФ и Украиной
Политолог Колташов: переговоры РФ и Украины в Стамбуле ничего не изменят
15 мая 2025, 17:00

Фото: iStock/ffikretow

Переговоры между российской и украинской стороной в Стамбуле ничего не изменят. Так считает директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов. Его слова приводит «Постньюс».
Напомним, российская делегация уже прибыла в Стамбул, где ожидает встречи с представителями Украины.

По словам Колташова, существенных результатов от предстоящего диалога ждать не стоит. Он уверен, что никакого прорыва не произойдёт, поскольку стороны ещё не готовы договариваться.

«Россию устроит любой сценарий развития событий, что она явно демонстрирует. Снятие предварительных требований к переговорам — хороший жест, но это не означает, что Москва таким образом отказывается от своих целей», — отметил Колташов.

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RT: Киев жалуется в МИД Индии на работающих в Донбассе журналистов
15 мая 2025, 16:03

Фото: iStock/chameleonseye

Украинские власти пожаловались в МИД Индии на журналистов, которые снимают репортажи в Донбассе. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующую ноту посольства Украины.
Так, жалоба пришла на журналиста одного из крупнейших индийских каналов TV9 по имени Маниша Джа после того, как он заснял обломки снарядов производства США и западных беспилотников, которыми ВСУ атаковали Запорожскую АЭС.

Украинское дипведомство обвинило журналиста в том, что его главной целью является «съёмка пропагандистского контента по заказу».

«Посещать различные места и делать оттуда репортажи — это моё право, моя работа и мой долг. Украина неоднократно делала из меня свою цель, потому что я показываю правду. Я неподвластен их пропаганде, я разоблачаю её», — заявил Маниша Джа.

По его словам, западные журналисты не обращают внимание на то, что происходит на территориях ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, и продолжают распространять лживую пропаганду.

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