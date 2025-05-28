Песков: Москве пытаются навязать западные площадки для переговоров с Украиной

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Западные страны предлагают Москве провести очередной раунд переговоров с украинской стороной в Женеве или Ватикане, чтобы навязать свои площадки. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



«(Связаны — ред.) c желанием навязать западные площадки», — ответил Песков на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».

Тем временем, Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу с канцлером Фридрихом Мерцем. Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT поделился мнением, что лидер киевского режима отправился в Берлин из-за успехов ВС РФ в Сумской области.

«Зеленский, безусловно, переживает, что в обозримой перспективе Сумская область Украины может стать буферной зоной для обеспечения безопасности регионов России, в первую очередь Курской области», — сказал эксперт.

Политолог также связал успехи ВС РФ в Сумской области с заявлением Мерца о снятии запрета на использование дальнобойных ракет Taurus для ударов по России.

Мезюхо отметил, что Европа стала более агрессивной по отношению к России и пытается сделать все, чтобы Украина максимально долго смогла продержаться на поле боя.
Элина Позднякова

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