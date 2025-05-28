Песков: Москве пытаются навязать западные площадки для переговоров с Украиной
Западные страны предлагают Москве провести очередной раунд переговоров с украинской стороной в Женеве или Ватикане, чтобы навязать свои площадки. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«(Связаны — ред.) c желанием навязать западные площадки», — ответил Песков на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».
Тем временем, Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу с канцлером Фридрихом Мерцем. Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT поделился мнением, что лидер киевского режима отправился в Берлин из-за успехов ВС РФ в Сумской области.
«Зеленский, безусловно, переживает, что в обозримой перспективе Сумская область Украины может стать буферной зоной для обеспечения безопасности регионов России, в первую очередь Курской области», — сказал эксперт.
Политолог также связал успехи ВС РФ в Сумской области с заявлением Мерца о снятии запрета на использование дальнобойных ракет Taurus для ударов по России.
Мезюхо отметил, что Европа стала более агрессивной по отношению к России и пытается сделать все, чтобы Украина максимально долго смогла продержаться на поле боя.