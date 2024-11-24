Депутат Киевсовета Михайлова призвала к принудительной мобилизации украинцев

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К принудительной мобилизации украинцев призвала депутат Киевского горсовета Алина Михайлова в беседе с ТСН.
«На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все <...>. Потому что кто-то считает, что может заплатить $5-10 тыс. и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех — на фронт», — прокомментировала Михайлова, рассмеявшись.Собеседница раскритиковала высмеивающих подобные методы мобилизации. Кроме того, Михайлова еле сдержала смех, когда говорила о погибших, пытавшихся покинуть Украину вплавь. По данным погранслужбы республики, с февраля 2022 года погибло больше 40 человек в попытках переплыть реку Тису на границе с Румынией.
Мобилизация на Украине постоянно ужесточается, людей хватают прямо на улицах, во время работы или проведения мероприятий.
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