Депутат Киевсовета Михайлова призвала к принудительной мобилизации украинцев

Запад может изменить помощь Украине на фоне применения российского «Орешника». Свое мнение «Ленте.ру» на этот счет высказал военный аналитик Олег Глазунов. Эксперт считает, что США и Евросоюз не хотят вкладываться в заведомо проигрышный проект.