Посол рассказал, как Турция помогла Украине

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Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей стало «одним из ключевых этапов обороны Украины». Об этом сообщает «Укринформ».
Посол отметил, что это не позволило РФ использовать преимущество над ВМС Украины на море для продвижения в зоне спецоперации, а также взять под контроль Одессу и Николаев. По словам дипломата, Турция после начала боевых действий «стала серьезным транспортным узлом».
Напомним, Анкара закрыла проливы в Черном море для военных кораблей всех стран в марте 2022 года после начала СВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, Анкара закрыла проливы в Черном море для военных кораблей всех стран в марте 2022 года после начала СВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова