Нацполиция Украины сообщила о диверсиях против сотрудников

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Серию диверсий против полицейских зафиксировали на Украине, пишет «Украинская правда», ссылаясь на силовиков. Соответствующая запись есть в Telegram-канале издания.
«Взрывчатка и «растяжки»: полиция фиксирует диверсии против сотрудников», — гласит публикация.Авторы «Украинской правды» отметили, что недавно в Киеве произошли три диверсии. Есть случаи с ложными вызовами полицейских в квартиру, на входной двери которой была «растяжка». Кроме того, журналисты упоминают дистанционно управляемые взрывные устройства.
По утверждению издания, в произошедшем обвиняют якобы завербованных российскими силовиками местных, однако доказательств нет.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей Киева произошла драка со стрельбой.
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Никита Кротов