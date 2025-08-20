На Западе назвали благом для Украины завершение конфликта с Россией
Американское издание The American Conservative выразило мнение, что завершение военного противостояния с Россией оказалось бы благом для Украины.
По мнению издания, «моралисты, похоже, не понимают, что Россия побеждает в этом военном конфликте, и чем скорее он закончится, тем лучше для Украины».
AC также считает, что Украина не должна рассчитывать на территориальные уступки от Москвы и что Кремль вряд ли согласится на прекращение огня, поскольку его преимущество на поле боя укрепляет переговорную позицию.
Ранее американский журналист Макс Блюменталь утверждал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует украинский конфликт для сохранения контроля над Евросоюзом, и добавил, что НАТО действует в подобных целях.
