20 августа 2025, 11:45

AC: Чем быстрее завершится военный конфликт с РФ, тем лучше для Киева

Фото: istockphoto/Diy13

Американское издание The American Conservative выразило мнение, что завершение военного противостояния с Россией оказалось бы благом для Украины.