В ЕС сомневаются в возможности послать войска на Украину

20 августа 2025, 11:54

Politico: В ЕС думают, что отправку войск на Украину ожидают трудности

Фото: istockphoto/butenkow

В ЕС полагают, что идея о размещении британских и французских войск на Украине в качестве гарантий безопасности может натолкнуться на серьёзные препятствия, пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.





По словам источника, похожие затруднения могут возникнуть и у Германии: бундесвер всё ещё мал по размеру и лишь недавно начал получать финансирование, необходимое для зарубежных миротворческих контингентов. Politico напоминает, что даже отправка 5000 солдат в постоянную миссию в Литву близка к пределу возможностей немецкой армии.





«Если учесть, насколько политически слабы [президент Франции Эммануэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, то становится трудно представить, как этот план будет реализован. Сейчас нелегкое время с экономической точки зрения», — сказано в материале.