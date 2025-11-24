Депутат Колесник назвал учения НАТО в Балтийском море отработкой нападения на РФ

24 ноября 2025, 14:29

Фото: iStock/NiseriN

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что НАТО в ходе учений в Балтийском море отрабатывает сценарий нападения на Россию. Он поделился своим мнением с «Лентой.ру».





Недавно ВМС Финляндии объявили о начале масштабных учений Североатлантического альянса. Участники сосредоточатся на защите морского сообщения и критической инфраструктуры, а также на оборонительных действиях при высадке десанта. Военные планируют совместные операции флота и береговых сил.



Колесник отметил, что маневры направлены на изучение возможных участков для высадки на российском побережье. Он считает, что альянс демонстративно готовится к нападению и пытается запугать Россию. Депутат подчеркивает, что такие угрозы не имеют смысла и не способны вызвать страх. Финляндия, по его мнению, начинает проявлять враждебные намерения против нашего государства.



Парламентарий отметил, что необходимо реагировать на происходящее. По его словам, у России также проходят учения. Он упомянул, что российские суда перехватываются на морских коммуникациях. Он рассказал о недавнем инциденте.





«Было перехвачено судно, и попытались его завести в Эстонию, но наш Су-35, прилетевший из Чкаловска Калининградской области, быстро навел порядок, судно вернули. Это мы должны отрабатывать такие мероприятия и отрабатываем, а они это делают, хотя никто ни одного судна из стран коалиции никогда не перехватывал», — указал парламентарий.