Депутат Колунов назвал преимущества программы «Герои Подмосковья»

Фото: https://t.me/kolunov_s
Кадровая программа «Герои Подмосковья» охватывает как частный сектор, так и государственное управление, позволяя участникам делать выбор. Об этом заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Программа ценна именно практическим подходом, так как участникам предлагают конкретные инструменты: обучение, возможность трудоустройства и поддержку», – сказал парламентарий РИАМО.Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке. Проект позволит им развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру.
Участники спецоперации могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» с 3 марта по 30 апреля на сайте. Обязательные условия для участия – российское гражданство и диплом о высшем образовании.
«Наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами. Одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Тестирование пройдёт на сайте с 1 по 29 мая в два потока: основной – с 1 по 4 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая.
С 30 мая по 24 июня запланирован этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Очно-заочной обучение бесплатное, оно продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026-го.
Лучшим участникам по итогам профессиональной переподготовки предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Читайте также:
Проект «Герои Подмосковья» поможет участникам спецоперации вернуться к мирной жизни
Губернатор Московской области встретился с руководителями Ассоциации ветеранов СВО
Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором
Лора Луганская