Проект «Герои Подмосковья» поможет участникам спецоперации вернуться к мирной жизни

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Кадровая программа «Герои Подмосковья» – очень нужная инициатива.
Такое мнение высказал председатель правления МОООИ «Колесница», член совета по делам инвалидов при Совете Федерации Игорь Гундеров.
Проект помогает участникам спецоперации вернуться к мирной жизни. Он предлагает не просто помощь, а конкретные возможности для профессионального роста, отметил Гундеров.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя в гражданской жизни.
«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами. Одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, станет хорошим подспорьем, даст знания и компетенции», – отметил Воробьёв.
Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в два потока. Основной – с 1 по 4 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября будущего года.
Обучение полностью бесплатное. Лучшим участникам после обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
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Проект помогает участникам спецоперации вернуться к мирной жизни. Он предлагает не просто помощь, а конкретные возможности для профессионального роста, отметил Гундеров.
«Важно, что программа охватывает и госслужбу, и частный сектор. Это даёт выбор. Мне кажется, что главным преимуществом здесь будет не только обучение, а то, что участники программы окажутся в профессиональном сообществе, где их опыт и знания оценят. Это возможность не просто найти работу, а почувствовать себя востребованным и нужным в новой роли. Такие проекты помогают людям вернуться к нормальной жизни, и это действительно стоит поддержки», – сказал РИАМО Гундеров.Ранее сообщалось, что с 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они могут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Чтобы стать участником программы, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.
Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя в гражданской жизни.
«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами. Одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, станет хорошим подспорьем, даст знания и компетенции», – отметил Воробьёв.
Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в два потока. Основной – с 1 по 4 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября будущего года.
Обучение полностью бесплатное. Лучшим участникам после обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
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Лора Луганская