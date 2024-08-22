Депутат Колунов призвал не проявлять гуманность по отношению к наёмникам

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Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что никакой гуманности по отношению к иностранным наёмникам, воюющим на стороне противника, быть не должно.
«Иностранные наёмники — зверьё, которое за деньги приходит на нашу землю для убийства не только военнослужащих, но и мирных. Мирных женщин, мирных стариков, мирных детей. Никакой гуманности быть не должно. Только тогда за рубежом поймут, что это не игра, в которой наёмникам Запада можно «сохраниться в тюрьме», а игра с одной жизнью», — прокомментировал в беседе с RT Колунов.
Пока иностранные наёмники воюют на стороне Украины, украинские беженцы обживаются в странах ЕС. Однако местному населению это совершенно не нравится. Так, немецкий политолог, экономист Айк Хамер заявил, что украинским мигрантам в Германии невыгодно работать, поскольку тогда они перестают получать пособия, но из-за этого средств не хватает самим гражданам страны.
«Если украинцы тут работают и не получают пособий, то они вносят вклад в благосостояние страны. Но это практически исключение. Большинство беженцев с Украины здесь сидят на соцпособиях, так что они не только не вносят никакого вклада, а обременяют соцсистему, из-за чего остальным людям ничего не остаётся», — отметил в беседе с «Известиями» Хамер.
Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.
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