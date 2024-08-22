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Бойцы из американских частных военных компаний станут хорошим «обменным фондом» для России после того, как попадут в плен в Курской области или на любом другом участке специальной военной операции, где они появятся.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Таким образом он отреагировал на фотографию, которую несколько дней назад разместила в своей социальной сети американская ЧВК Forward Observations Group. На снимке несколько военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины. «Ребята в Курске» — гласит подпись к фото.
Сенатор отметил, что радость этих «бравых парней» поубавится, когда они попадут в плен и станут, согласно сложившейся практике, хорошим «обменным фондом» для России. По мнению Волошина, публичное заявление об участии американских наёмников в операциях ВСУ говорит о том, что в США окончательно «перестали стесняться» и открыто признают своё участие в украинском конфликте.
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