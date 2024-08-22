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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что на наёмников не распространяются законы, защищающие права военнопленных, поскольку они не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта.
«По всем международным конвенциям наёмники не считаются комбатантами, то есть участниками конфликта, на которых должны распространяться законы, защищающие права военнопленных. Другое дело, что в статусе нужно разбираться», — прокомментировал в беседе с RT Журавлёв.
До этого сообщалось, что военнослужащие ВСУ продолжат обучаться под руководством новозеландских инструкторов до июня 2025 года.
«С мая по июль 2022 года ими подготовлены около 300 украинских артиллеристов для расчётов 105-миллиметровых легких гаубиц L119. С августа 2022-го новозеландские инструкторы обучают военнослужащих пехотных подразделений ВСУ. По последним данным местных вооруженных сил, ими подготовлены более 3,1 тыс. украинских военных», — приводят «Известия» сообщение посольства РФ в Новой Зеландии.
Ранее замначальника аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказывал о ситуации на фронте, отметив, что после ударов Росси по позициями противника наёмники бегут.
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