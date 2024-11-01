Депутат-контрактник Локотченко пропал в Курской области при выполнении задания

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В Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. Он подписал контракт в феврале.
В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области, информирует Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу Алексея Лотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.
Депутат мог попасть в плен или погибнуть, считает его помощница. Работники пресс-службы Госсобрания Башкирии не подтвердили и не опровергли информацию.
Зимой 2024 года Лотченко прибыл в зону спецоперации как командир артиллерийского расчёта. В мае его ранили районе Бахмута (Артемовска). Какое-то время он пробыл в госпитале, а потом вернулся на фронт.
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Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу Алексея Лотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.
Депутат мог попасть в плен или погибнуть, считает его помощница. Работники пресс-службы Госсобрания Башкирии не подтвердили и не опровергли информацию.
Зимой 2024 года Лотченко прибыл в зону спецоперации как командир артиллерийского расчёта. В мае его ранили районе Бахмута (Артемовска). Какое-то время он пробыл в госпитале, а потом вернулся на фронт.
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Ольга Енгалычева