ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

02 сентября 2025, 14:38

Минобороны: ВС России освободили от ВСУ Федоровку в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Минобороны России на ежедневном брифинге о ходе специальной военной операции заявило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Фёдоровка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, село было освобождено от противника подразделениями Южной группировки войск.