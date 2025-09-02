ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны России на ежедневном брифинге о ходе специальной военной операции заявило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Фёдоровка в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, село было освобождено от противника подразделениями Южной группировки войск.
В Минобороны также сообщили, что в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки подразделениям противника нанесены поражения — поражены формирования пяти бригад ВСУ и бригада теробороны. За сутки, по оценке ведомства, потери Киева в зоне ответственности группировки составили более 205 человек, семь автомобилей, две боевые бронемашины и одно артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, а также склады боеприпасов и материальных средств.
Ранее Министерство обороны отчиталось, что за неделю с 23 по 29 августа российские силы взяли под контроль шесть населённых пунктов: посёлок Первое Мая, сёла Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в ДНР, а также Филия и Запорожское в Днепропетровской области.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.
