Учительница из Харьковской области ушла на пенсию из-за лжи в учебниках истории

28 ноября 2025, 08:43

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Бывшая учительница истории из Харьковской области Вера Николаевна поделилась причинами своего ухода на пенсию. Она проработала в школе целых 40 лет, из которых 10 лет была директором. Об этом пишет РИА Новости.