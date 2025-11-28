Учительница из Харьковской области ушла на пенсию из-за лжи в учебниках истории
Бывшая учительница истории из Харьковской области Вера Николаевна поделилась причинами своего ухода на пенсию. Она проработала в школе целых 40 лет, из которых 10 лет была директором. Об этом пишет РИА Новости.
После распада Советского Союза учебные материалы начали меняться, и женщина заметила, что они стали более националистичными. Она считает, что многие важные моменты искажаются. В новой программе акцент сделали на историю Украины, особенно западных регионов. При этом почти не упоминается Великая Отечественная война. Эти изменения сильно разочаровали Веру Николаевну и подтолкнули её к решению уйти.
Ранее она рассказала, как беспилотник украинских вооруженных сил нанес удар по её дому в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: