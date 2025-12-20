Депутат Матвейчев согласился с мнением Путина о Зеленском
Президент России Владимир Путин продолжает троллить Владимира Зеленского, потому что не видит в нём серьёзного политика. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
Комментируя действия главы киевского режима, парламентарий напомнил о недавно снятом видео возле Купянска. На кадрах Зеленский якобы позирует возле стелы у Купянска, однако видео оказалось постановочным. По словам Матвейчева, украинские медиа использовали старую запись, когда на монументе ещё были все буквы.
Депутат подчеркнул, что Киев пытается «выехать» за счёт пиар-эффекта, за который регулярно приходится платить кровью солдат ВСУ. Он напомнил, что Путин неоднократно называл Зеленского хорошим артистом, что, по мнению парламентария, выглядит унизительно для человека, который пытается казаться серьёзной фигурой на политической арене.
