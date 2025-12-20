Депутат Матвейчев согласился с мнением Путина о Зеленском

20 декабря 2025, 00:14

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин продолжает троллить Владимира Зеленского, потому что не видит в нём серьёзного политика. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.