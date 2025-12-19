Эксперт раскрыл, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд

19 декабря 2025, 23:37

Политолог Безпалько: Украина разворует часть выделенных Европой денег

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Украина разворует часть денег, которые Евросоюз выделил Киеву. В этом уверен член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.





Напомним, ЕС согласовал финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета в виде беспроцентного кредита. Использование замороженных активов РФ в Брюсселе не поддержали.





«Часть этих денег непременно будет разворована. Украина на выделенные Европейским союзом средства «залатает бюджетную дыру» в размере около $40 млрд. Кроме того, часть этих денег Киев направит на продолжение боевых действий против России», — подчеркнул Безпалько в разговоре с «Газетой.Ru».

