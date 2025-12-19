Эксперт раскрыл, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд
Политолог Безпалько: Украина разворует часть выделенных Европой денег
Украина разворует часть денег, которые Евросоюз выделил Киеву. В этом уверен член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.
Напомним, ЕС согласовал финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета в виде беспроцентного кредита. Использование замороженных активов РФ в Брюсселе не поддержали.
«Часть этих денег непременно будет разворована. Украина на выделенные Европейским союзом средства «залатает бюджетную дыру» в размере около $40 млрд. Кроме того, часть этих денег Киев направит на продолжение боевых действий против России», — подчеркнул Безпалько в разговоре с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что средства будут потрачены на вооружение для ВСУ, оплату услуг связи Starlink и услуги разных логистических фирм. Однако Киев продолжит просить у ЕС еще больше денег, а странам Европы придётся сокращать социальные расходы, заключил Безпалько.
Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не станет поддерживать никаких решений Евросоюза, связанных с увеличением военных расходов Украины.
Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов заявил Общественной Службе Новостей, что заявление Фицо является открытым вызовом моральному устройству нынешнего Евросоюза.
«Его заявление — демонстративный отказ признавать «нормой» концепцию войны до последнего украинца и, при необходимости, до последнего европейца», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Фицо отказывается делить людей по национальным лагерям и признает ценность жизни обоих сторон конфликта, что для воюющей риторики ЕС является смертельно опасной логикой, которая разрушает схему «Россия — абсолютное зло, Украина — абсолютное добро».
Таким образом, Фицо политически ставит под вопрос саму легитимность «войны до победного конца», заключил Панкратов.