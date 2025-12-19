За три часа силы ПВО сбили 22 беспилотника над Белгородчиной
МО РФ: силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Наибольшее количество целей зафиксировали над Белгородской областью.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в вечерней атаке принимали участие более 30 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом сразу 22 беспилотника сбили в административных границах Белгородчины. Ещё семь целей российские военные выявили и уничтожили над Крымом и четыре – в акватории Чёрного моря.
«Два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области», — говорится в сводке МО РФ.Атака шла на протяжении трёх часов с 20:00 до 23:00. В массовом налёте принимали участие дальнобойные беспилотники-камикадзе самолётного типа.