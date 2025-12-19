За три часа силы ПВО сбили 22 беспилотника над Белгородчиной

19 декабря 2025, 23:35

МО РФ: силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России. Наибольшее количество целей зафиксировали над Белгородской областью.





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в вечерней атаке принимали участие более 30 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом сразу 22 беспилотника сбили в административных границах Белгородчины. Ещё семь целей российские военные выявили и уничтожили над Крымом и четыре – в акватории Чёрного моря.



«Два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области», — говорится в сводке МО РФ.