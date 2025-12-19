Достижения.рф

ВСУ убили беспилотниками двух женщин

Гладков: две женщины погибли при атаке ВСУ в Белгородской области
Фото: iStock/photosaint

Две мирные жительницы погибли при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, трагедия произошла 17 декабря в недалеко от села Борки Валуйского округа. Предварительно, автомобиль с женщинами атаковали беспилотники.

Сегодня поврежденное транспортное средство обнаружили бойцы самообороны. Личности погибших в публикации не уточняются.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два БПЛА над Крымом, еще девять — над Черным морем. Обломки от некоторых из них обнаружили около ТСН «Берег» в Севастополе.
Лидия Пономарева

