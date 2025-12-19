ВСУ убили беспилотниками двух женщин

19 декабря 2025, 22:21

Гладков: две женщины погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

Фото: iStock/photosaint

Две мирные жительницы погибли при атаке ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





По его словам, трагедия произошла 17 декабря в недалеко от села Борки Валуйского округа. Предварительно, автомобиль с женщинами атаковали беспилотники.



Сегодня поврежденное транспортное средство обнаружили бойцы самообороны. Личности погибших в публикации не уточняются.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», — написал глава региона.