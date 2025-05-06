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Депутат Миронов предложил выпускать купюры с Киевом и Одессой

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разместить на рублевых купюрах изображения городов-героев, включая Киев и Одессу. В интервью «Постньюс» депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление исторических связей между народами России и Украины в условиях нынешней геополитической напряженности.
По словам парламентария, после 2014 года украинские власти «отвернулись от России», тем самым «предав память о совместной борьбе в годы Великой Отечественной войны». Миронов считает, что такие купюры могли бы напомнить о общем прошлом.

«Купюры с изображением украинских городов могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — сказал он.

Он уточнил, что инициатива предполагает постоянное использование подобных банкнот, а не ограниченный выпуск. Соответствующее предложение направлено Центробанку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность предложения Владимира Путина о перемирии в зоне СВО к 9 Мая. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова к симметричному ответу в случае провокаций.

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Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского
Экс-депутат Рады Олейник: бунта против Зеленского стоит ждать от националистов
06 мая 2025, 16:24

Владимир Зеленский

Бунт против Владимира Зеленского могут поднять националисты, в том числе участники нацбатальона «Азов»*. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он отметил, что националисты могут быть недовольны мирными инициативами и компромиссом по передаче части территорий РФ. По мнению бывшего депутата, боевики ВСУ поднимают бунты, поскольку власти не могут выполнить своих обещаний по обеспечению безопасности.

«Поэтому, я думаю, напряженка пошла. И не такие же они глупые, читают, слушают и Трампа, и в целом европейцев, что скоро, может, все это закончится, хотя скоро — понятие растяжимое», — приводит слова Олейника NEWS.ru.

Ранее в СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российский десант успешно отбивает атаки ВСУ на границе Курской области
Бойцы ВС РФ успешно отбивают атаки ВСУ на границе по Теткино
06 мая 2025, 16:17

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российский десант и пограничники успешно отбивают атаки со стороны украинских боевиков в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино под Курском. Об этом Первому каналу сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
«На данном участке им путь преграждают наши десантники и пограничники… достаточно успешно отбивают противника», — сказал чиновник.

Кимаковский добавил, что боевики второй день пытаются прорваться, проводя разведку боем и предпринимая попытки расчистить инженерные и минные заграждения.

Чиновник резюмировал, что киевский режим эвакуирует мирных граждан из ближайших поселков Сумской области.

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Военэксперт оценил шансы наемников ВСУ избежать гибели
Военэксперт Дандыкин: наемники ВСУ могут получить пулю в затылок
06 мая 2025, 16:04

Фото: iStock/zabelin

Наемники из Вооруженных сил Украины могут столкнуться с серьезными последствиями, вплоть до смертельного исхода.
Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием NEWS.ru. По его словам, система наказаний в карательных органах ВСУ хорошо отлажена, что делает побег дезертиров практически невозможным.

«Для иностранных наемников ситуация не так проста. У них есть контракт, и уйти будет крайне сложно. Вполне возможно, что их ждет суровое наказание», — отметил Дандыкин.
Недавно стало известно о том, что солдаты 80-й бригады ВСУ впервые открыли огонь по своим заградотрядам. Это действие украинского командования направлено на то, чтобы остановить бегство личного состава. Таким образом, зафиксирован первый случай боевого столкновения между насильно мобилизованными бойцами и теми, кто пытается мотивировать их оставаться в рядах армии.

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Приказ Пентагона отменить поставки ВСУ стал неожиданностью для Трампа, пишут СМИ
Reuters: Приказ Хегсета отменить поставки в ВСУ застал Белый дом врасплох
06 мая 2025, 15:22

Фото: istockphoto/icholakov

Приказ главы Пентагона Пита Хегсета отменить оружейные поставки в ВСУ стал неожиданностью даже для президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, идея прекратить помощь возникла в конце января на совещании в Овальном кабинете. Обозреватели отмечают, что республиканец не отдавал соответствующего приказа.
«Примерно через неделю после того, как Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, работающим с базы ВВС Дувра в штате Делавэр, и на базе США в ОАЭ: остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направляющихся на Украину», — сказано в публикации.
Журналисты заключили, что даже высокопоставленные чиновники не знали об инициативе Хегсета.

Белый дом прекращал помощь Киеву после скандала в Овальном кабинете 28 февраля, когда Владимиру Зеленскому указали на неуважение к США. После извинений главы киевского режима помощь возобновилась.

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Заявки в проект «Герои Подмосковья» подали 2450 участников спецоперации
06 мая 2025, 15:13

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Завершился этап подачи заявок на участие в региональной программе «Герои Подмосковья». Началось онлайн-тестирование, которое продлится до полудня 7 мая, сообщили организаторы программы.
«Желание участвовать в проекте выразили около 2450 человек из 67 регионов, в том числе 2392 мужчин и 54 женщин. 1144 из них – действующие бойцы спецоперации. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья – 2 тыс. Из Москвы подано 202 заявок, из других регионов страны – 253», – говорится в сообщении.
Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО позволит военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, программа была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Цель – помочь вернувшимся из зоны спецоперации найти место в мирной жизни, реализовать профессиональный потенциал.

Онлайн-тестирование будет проводиться в два этапа: основной поток – с 5 по 7 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая. Следующий этап – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Результаты отбора объявят 1 июля.

Обучение по программе профессиональной переподготовки начнётся в сентябре 2025 года и продлится до сентября 2026-го. Очно-заочная программа полностью бесплатна для участников. По завершении обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве от подмосковных госучреждений и коммерческих компаний или будут включены в кадровый резерв.

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