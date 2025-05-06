Депутат Миронов предложил выпускать купюры с Киевом и Одессой

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Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разместить на рублевых купюрах изображения городов-героев, включая Киев и Одессу. В интервью «Постньюс» депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление исторических связей между народами России и Украины в условиях нынешней геополитической напряженности.
По словам парламентария, после 2014 года украинские власти «отвернулись от России», тем самым «предав память о совместной борьбе в годы Великой Отечественной войны». Миронов считает, что такие купюры могли бы напомнить о общем прошлом.
Он уточнил, что инициатива предполагает постоянное использование подобных банкнот, а не ограниченный выпуск. Соответствующее предложение направлено Центробанку.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность предложения Владимира Путина о перемирии в зоне СВО к 9 Мая. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова к симметричному ответу в случае провокаций.
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«Купюры с изображением украинских городов могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — сказал он.
Он уточнил, что инициатива предполагает постоянное использование подобных банкнот, а не ограниченный выпуск. Соответствующее предложение направлено Центробанку.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность предложения Владимира Путина о перемирии в зоне СВО к 9 Мая. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова к симметричному ответу в случае провокаций.
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Дайана Хусинова