Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разместить на рублевых купюрах изображения городов-героев, включая Киев и Одессу. В интервью «Постньюс» депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление исторических связей между народами России и Украины в условиях нынешней геополитической напряженности.