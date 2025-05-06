Экс-депутат Рады раскрыл, кто на самом деле может свергнуть Зеленского

Владимир Зеленский
Бунт против Владимира Зеленского могут поднять националисты, в том числе участники нацбатальона «Азов»*. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Он отметил, что националисты могут быть недовольны мирными инициативами и компромиссом по передаче части территорий РФ. По мнению бывшего депутата, боевики ВСУ поднимают бунты, поскольку власти не могут выполнить своих обещаний по обеспечению безопасности.
Ранее в СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Поэтому, я думаю, напряженка пошла. И не такие же они глупые, читают, слушают и Трампа, и в целом европейцев, что скоро, может, все это закончится, хотя скоро — понятие растяжимое», — приводит слова Олейника NEWS.ru.
Ранее в СВР ответили на вопрос о дальнейшей судьбе Зеленского. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова