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Приказ главы Пентагона Пита Хегсета отменить оружейные поставки в ВСУ стал неожиданностью даже для президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, идея прекратить помощь возникла в конце января на совещании в Овальном кабинете. Обозреватели отмечают, что республиканец не отдавал соответствующего приказа.
«Примерно через неделю после того, как Трамп начал свой второй президентский срок, американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, работающим с базы ВВС Дувра в штате Делавэр, и на базе США в ОАЭ: остановить 11 рейсов, загруженных артиллерийскими снарядами и другим оружием, направляющихся на Украину», — сказано в публикации.Журналисты заключили, что даже высокопоставленные чиновники не знали об инициативе Хегсета.
Белый дом прекращал помощь Киеву после скандала в Овальном кабинете 28 февраля, когда Владимиру Зеленскому указали на неуважение к США. После извинений главы киевского режима помощь возобновилась.
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