Депутат назвал число тел бойцов СВО, которые удалось вернуть в Россию

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Россия вернула тела 36-ти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Со своей стороны, Киев сообщил о возвращении 140 тел погибших солдат ВСУ. В ходе предыдущего обмена, который состоялся 12 апреля, в Россию были перевезены останки 23 бойцов, погибших в ходе СВО. Украине были переданы тела 99 военнослужащих, большая часть которых участвовала в боях под Донецком.
Ранее Саралиев прокомментировал идею обмена военнопленных по формуле «все на всех». По его мнению, такой обмен был бы неравноценным, так как в российском плену находится гораздо большее количество солдат, чем российских — в украинском. Парламентарий предложил обменять всех российских военнопленных на такое же количество украинских солдат, находящихся в российском плену.
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Александр Бойцов