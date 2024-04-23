Семьи колумбийских наёмников не могут вернуть их тела с Украины

Фото: iStock/Nelson Hernandez Chitiva
Колумбийские наёмники едут на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ в надежде на большие зарплаты, а их родственники потом не могут вернуть их тела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на семьи погибших из Колумбии.
По словам одного колумбийского гражданина Альберто Астудильо, его брат Харрисон Астудильо отправился на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в конце 2022 года. Он прослужил в украинских войсках год и три месяца, а в марте текущего года был ликвидирован российскими силами.
Местные СМИ также пишут, что многие бывшие военные и полицейские поехали на Украину ради денег. По словам другой женщины, её мужу пообещали платить пять тысяч долларов ежемесячно. Ей удалось вернуть тело мужа с Украины, однако родственники Астудильо пока так и не смогли сделать этого. И такая ситуация происходит во многих колумбийских семьях. Солдаты числятся пропавшими без вести.
Читайте также:
Шведские наёмники принимают участие в боях на стороне ВСУ
На Украине ликвидирован американский наёмник Бердетт
Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы
«Думаю, что больше всего (его спровоцировала – ред.) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — пояснил Альберто.
Местные СМИ также пишут, что многие бывшие военные и полицейские поехали на Украину ради денег. По словам другой женщины, её мужу пообещали платить пять тысяч долларов ежемесячно. Ей удалось вернуть тело мужа с Украины, однако родственники Астудильо пока так и не смогли сделать этого. И такая ситуация происходит во многих колумбийских семьях. Солдаты числятся пропавшими без вести.
Читайте также:
Шведские наёмники принимают участие в боях на стороне ВСУ
На Украине ликвидирован американский наёмник Бердетт
Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы
Элина Позднякова