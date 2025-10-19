В Австрии назвали Будапешт в качестве места для саммита уступкой со стороны РФ

19 октября 2025, 22:08

Кнайсль назвала Будапешт в качестве площадки саммита российской уступкой

Фото: istockphoto/rarrarorro

Проведение российско‑американского саммита в Будапеште стало для Москвы заметной уступкой, поскольку Венгрия является членом НАТО. Об этом 19 октября в беседе с ТАСС заявила экс‑министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.





Она подчеркнула, что, несмотря на членство в альянсе, правительство премьера Виктора Орбана последние годы проводит политику практической нейтральности. В частности, Будапешт отказался разрешать транзит оружия через свою территорию, что, по её словам, делает позицию Венгрии даже более нейтральной, чем у Австрии, которая официально нейтральна, но пропускает грузы НАТО.





«Венгрия — государство — член НАТО, так что, в сущности, это довольно большая уступка со стороны России. Я раньше разговаривала с коллегами — тогда шла речь о Стамбуле, — и они сказали: «Турция не подходит, потому что это страна НАТО», а теперь встречаются в Венгрии», — сказала собеседница.

