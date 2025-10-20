Политолог ответил, на что может пойти Европа для срыва встречи Путина и Трампа
Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, по всей видимости, закончится не революционным прорывом, а документом с предварительными договорённостями по украинскому вопросу.
Полного урегулирования ожидать пока не стоит: для этого обе стороны должны пойти на серьёзные уступки, которые Киев в настоящий момент вряд ли готов сделать. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей выразил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
О том, что диалог лидеров России и США может пройти в Будапеште, стало известно после их телефонного разговора. Венгрия заявила о готовности принимать саммит и уже начала подготовку. На этом фоне Владимир Зеленский, недавно вернувшийся из визита в Вашингтон, где обсуждал с Трампом гарантии безопасности, сказал: «Мы приблизились к возможному окончанию войны», отметив при этом, что это не гарантирует немедленного завершения боевых действий.
Журавлев считает, что движение к какому‑то решению на саммите будет, но оно осложнено «формулой» — возвращение четырёх регионов Украине фактически нереализуемо, их официальное признание Киевом также маловероятно.
«Если мы найдем механизм, при котором обе стороны останутся в своем конституционном поле — и им, и нам это запрещают конституции наших стран, — тогда можно о чем-то договариваться», — добавил политолог, указав при этом на прежние неудачные форматы переговоров (Минск‑1, Минск‑2, Стамбул).
По мнению эксперта, для Киева приемлемой была бы формула, близкая к предложенной итальянским премьером Джорджей Мелони: фактическое признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как частей России при отказе от де‑юре признания.
Что касается гарантий, Журавлев предполагает, что это может означать размещение российских войск вдоль новой линии разграничения с правом защиты своих границ теми средствами, которые придётся применить. Он признаёт, что и этот вариант выглядит проблематичным.
Идея о прекращении огня вызывает у эксперта опасения: пауза в боевых действиях может дать ВСУ возможность перегруппироваться и усилиться, что ослабит переговорные позиции России. Присутствие западных миротворцев, по его мнению, также не даст надёжных гарантий, поскольку Запад, по опыту, ориентируется на Украину.
Размещение российских войск на линии разграничения вполне может быть неприемлемо для Киева.
Все эти противоречия и объясняют затянувшийся характер переговоров. При этом Журавлев не исключает, что вопрос может решиться в этом году — но только в случае готовности обеих сторон пойти на серьёзные уступки, в чём он сомневается.
Россия, по его словам, ограничена в возможностях уступать территории из‑за конституционных ограничений. Уступки, скорее всего, будут возможны в экономической и военной сферах.
Эксперт заключил, что сорвать саммит сможет лишь крупная военная провокация в Европе, после которой Киев объявит переговоры бессмысленными и это изменит настроения американского электората.