20 октября 2025, 16:34

Журавлев: Европа может пойти на военную провокацию для срыва саммита в Венгрии

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, по всей видимости, закончится не революционным прорывом, а документом с предварительными договорённостями по украинскому вопросу.





Полного урегулирования ожидать пока не стоит: для этого обе стороны должны пойти на серьёзные уступки, которые Киев в настоящий момент вряд ли готов сделать. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей выразил генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.



О том, что диалог лидеров России и США может пройти в Будапеште, стало известно после их телефонного разговора. Венгрия заявила о готовности принимать саммит и уже начала подготовку. На этом фоне Владимир Зеленский, недавно вернувшийся из визита в Вашингтон, где обсуждал с Трампом гарантии безопасности, сказал: «Мы приблизились к возможному окончанию войны», отметив при этом, что это не гарантирует немедленного завершения боевых действий.



Журавлев считает, что движение к какому‑то решению на саммите будет, но оно осложнено «формулой» — возвращение четырёх регионов Украине фактически нереализуемо, их официальное признание Киевом также маловероятно.





«Если мы найдем механизм, при котором обе стороны останутся в своем конституционном поле — и им, и нам это запрещают конституции наших стран, — тогда можно о чем-то договариваться», — добавил политолог, указав при этом на прежние неудачные форматы переговоров (Минск‑1, Минск‑2, Стамбул).