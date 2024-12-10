Депутат назвал потери ВСУ за все время нахождения в Курской области

Фото: iStock/IherPhoto
ВСУ понесли серьезные потери в Курской области, насчитав 39 460 солдат, 234 танка, 294 боевых машины пехоты и БТР. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Иванов, пишет РИА Новости.
Уточняется, что в результате боевых действий противник также потерял 308 артиллерийских орудий. По словам парламентария, «киевский режим Зеленского и наемники со всего мира вторглись в российский регион и платят высокую цену за свои действия».
Среди уничтоженной техники также есть 1241 бронированная машина и 40 зенитно-ракетных комплексов, заключил Иванов.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Читайте также:
В Германии ответили на требование Зеленского
Депутат Госдумы рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск
Среди уничтоженной техники также есть 1241 бронированная машина и 40 зенитно-ракетных комплексов, заключил Иванов.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Читайте также:
В Германии ответили на требование Зеленского
Депутат Госдумы рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск
Екатерина Коршунова