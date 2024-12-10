В Германии ответили на требование Зеленского

Под Киевом на территории СНТ «Энтузиаст» зарегистрировала свой филиал американская ЧВК Sons of Liberty International, возглавляемая бывшим журналистом и военным наемником Мэттью Вандайком. Об этом сообщает RT. При этом, как отмечается, военная компания фигурирует в документах как благотворительный фонд, хотя занимается тренировкой боевиков ВСУ и разработкой военной медицинской техники.