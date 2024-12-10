Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
Журналист подчеркнул, что у предводителя киевского режима нет выбора. Так Репке прокомментировал публикацию Зеленского, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.
Журналист заключил, что сегодня ситуация для Украины крайне тяжелая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Журналист заключил, что сегодня ситуация для Украины крайне тяжелая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова