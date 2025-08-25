Депутат назвал слова Зеленского о Крыме вопиющим по уровню цинизма и фальши
Депутат Белик: слова Зеленского о Крыме циничны и фальшивы
Жители Крыма и новых регионов РФ являются россиянами, и ставить под сомнение этот факт нелепо. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Накануне Зеленский в видеообращении по случаю Дня независимости Украины заявил, что Донецк, Луганск и Крым являются украинскими территориями, где живут украинцы.
По словам Белика, слова Зеленского являются вопиющими по уровню цинизма и фальши заявлением.
«Крымчане и жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не желают иметь ничего общего с фашистским киевским режимом. Зеленский, заявляя подобное, намеренно играет на публику. Но эта игра абсолютно безнравственна и лицемерна, так как киевский режим не раз подвергал атакам полуостров и новые регионы», — заявил Белик в беседе с RT.
Он добавил, что глава киевского режима делает подобные заявления «на руинах погружённой в хаос страны».
Тем временем экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что эти слова Зеленского не согласуются с нормами морали. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на РИА Новости.
«Украинские власти неоднократно предпринимали провокации и попытки навредить Крыму и его жителям, в том числе диверсиями, терактами, обстрелами и блокадами», — напомнила Ковитиди.
По её словам, жители Крыма понимают, что могут быть уверенными в завтрашнем дне только благодаря российскому президенту Владимиру Путину, а Зеленского там не поддерживают даже этнические украинцы.