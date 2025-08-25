25 августа 2025, 17:25

Депутат Белик: слова Зеленского о Крыме циничны и фальшивы

Владимир Зеленский

Жители Крыма и новых регионов РФ являются россиянами, и ставить под сомнение этот факт нелепо. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





Накануне Зеленский в видеообращении по случаю Дня независимости Украины заявил, что Донецк, Луганск и Крым являются украинскими территориями, где живут украинцы.



По словам Белика, слова Зеленского являются вопиющими по уровню цинизма и фальши заявлением.





«Крымчане и жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не желают иметь ничего общего с фашистским киевским режимом. Зеленский, заявляя подобное, намеренно играет на публику. Но эта игра абсолютно безнравственна и лицемерна, так как киевский режим не раз подвергал атакам полуостров и новые регионы», — заявил Белик в беседе с RT.

«Украинские власти неоднократно предпринимали провокации и попытки навредить Крыму и его жителям, в том числе диверсиями, терактами, обстрелами и блокадами», — напомнила Ковитиди.